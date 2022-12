In pericolo l’incontro tra Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip? A quanto pare, l’ex compagno di Belen Rodriguez, dovrebbe (a breve) uscire dalla Casa per un intervento di cui è stato già informato in questi giorni.

Antonino deve lasciare la Casa del GF Vip: salta l’incontro con Ginevra?

Antonino Spinalbese ha confidato ai ragazzi della Casa di avere una cisti e, proprio per questo motivo, dovrà uscire per toglierla e subire una piccola operazione che lo terrà distanze dalla residenza di Cinecittà per alcuni giorni (dovrà fare la quarantena per poter rientrare).

Secondo ciò che ha raccontato il vippone, dovrebbe lasciare la Casa tra domani e dopodomani. L’ingresso di Ginevra Lamborghini è però fissato per la puntata di lunedì sera: i due “amici speciali” potrebbero non incontrarsi?

Secondo me Antonino uscirà con Ginevra cioè lui aveva detto che Natale non se lo faceva ed ora purtroppo ha questo problema di salute, l’unica puntata prima di Natale è quella. #gintonic — (@sonoproprioga) December 9, 2022

La Lamborghini parla di Spinalbese