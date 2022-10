Dopo l’attacco in diretta al Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini ha voluto ribadire il suo forte affetto per Antonino Spinalbese. Tornata in albergo, ha fatto una chiacchierata con gli estimatori cercando di rassicurare tutti coloro che li sostengono.

Ciao ragazzi è finita la puntata sono in albergo e mi sentivo di precisare alcune cose che in puntata non sono riuscita a dire un po’ per questioni di tempo. Io ad Antonino tengo tantissimo, con lui ho instaurato un legame speciale che reputo bello e puro e quello che ho detto oggi in puntata fa parte dell’essere trasparenti tra persone che si vogliono bene e io mi sono sentita, due settimane fa, un po’ ferita dalle parole di Antonino.

Ci sono rimasta male perché quello che era per me un atteggiamento del tutto trasparente, senza malizia, in realtà da lui è stato interpretato così e mi dispiace. Mi sono sentita di esprimermi sul suo comportamento delle ultime settimane perchè ho visto un Antonino cambiato, disponibile a strategie infantili che non gli si addicono e questo mi dispiace.

Secondo me ha avuto un atteggiamento non conforme a quello che è lui, questo mio modo di parlargli è anche dovuto al fatto che ero un po’ ferita e dispiaciuta dal suo comportamento.

Detto ciò mi dispiace che lui si senta ferito che in questo momento sia un po’ giù, ma spero che le mie parole non gli siano arrivate in una modalità di attacco perché non era quello il senso. Lo invito a rientrare un po’ in sé a estraniarsi da dinamiche che non sono sue, mi dispiace vedere che cada in queste trappole infantili.