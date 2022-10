Antonella Fiordelisi divisa tra Antonino Spinalbese ed Edoardo Donnamaria. Da una parte ci sarebbe un interesse prettamente fisico, dall’altra mentale. E’ questa la sensazione condivisa da Ginevra Lamborghini e Cristina Quaranta nel corso di una recente diretta Instagram che le ha viste protagoniste.

Antonella Fiordelisi, l’interesse per Antonino ed Edoardo: cosa pensa Ginevra

A proposito di ciò che è nato tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, nelle ultime ore è intervenuta l’ex Vippona, Ginevra Lamborghini, la quale ha fatto un’amara previsione:

A me dispiace solo che secondo me Edoardo si prenderà una tranvata, poverino… Lo vedo bello preso ma secondo me lei gioca, poi mi auguro di no, davvero. Perché sarebbe bello veramente vedere questa coppia.

Cristina Quaranta è intervenuta parlando di Antonella Fiordelisi, rispetto alla quale ha svelato:

Io con lei c’ho parlato… Lei mi ha sempre detto che fisicamente non è il suo tipo ma che invece caratterialmente a lei piace molto. Io le ho anche detto che è molto bella questa cosa perché l’aspetto fisico conta ma fino ad un certo punto, se invece caratterialmente ti prende e ti piace, è ancora meglio.

Ginevra tuttavia ha una sua idea ben precisa su questo aspetto:

Il fatto è che se tu sei presa mentalmente da una persona, non arrivi neanche a dire che fisicamente non ti piace, perchè io in passato con i miei ex si può dire che ho avuto il gusto dell’orrido, non dell’orrido, poveri ex che mi stanno seguendo! Ma non mi sono mai sognata di dire che mi prendevano di mente ma non fisicamente. Mi prende e basta!

Cristina ha sottolineato come Antonella abbia detto nella Casa che Antonino fosse il suo tipo, ed a tal proposito Ginevra ha commentato:

Io ho già capito tutto! L’interesse iniziale di Antonella è sempre stato Antonino, sempre […] Io penso che sin da subito Antonella abbia provato a lanciare l’amo ad Antonino, lui non l’ha preso, è stata alla finestra a vedere cosa succedeva. Con Giaele è andata male perchè è inevitabile e quindi adesso che Giaele è fuori dai giochi lei si insinua. In realtà a lei piace Antonino. Con Edoardo c’è una simpatia di mente e lei forse è stata abituata così nella sua vita, a quando c’è una simpatia di mente approccia fisicamente. Posso capirlo, è una ragazza giovane. Però è palese che secondo me ci sia di più. Lei vuole Antonino perchè a lei piacciono i bei ragazzi, le piacciono quelli preincartati e magari non gliene frega neanche niente di innamorarsi. Le piace fisicamente e vuole il belloccio, vuole Ken, non so come dire…

Cristina ha allora concluso:

Ci può stare vista l’età, ma spero che non stia deludendo o illudendo Edoardo perchè lui è molto preso…

Ma prevedendo ciò che accadrà, la Lamborghini ha ribadito:

Mi dispiace ma secondo me Edoardo si prenderà una batosta…