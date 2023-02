Cosa è successo dopo la diretta del Grande Fratello Vip che ha visto consolidare l’interesse reciproco tra Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini? Lei lo ha accolto appena eliminato e sono entrati in studio insieme.

Antonino e Ginevra dopo il GF Vip: cosa è successo?

Antonino e Ginevra hanno fatto sognare i fan con un inedito bacio che aspettavano da settembre, proprio quando erano entrati insieme nella Casa del GF Vip.

Lei è rimasta solamente due settimane ma lui non l’ha mai dimenticata.

Poi la Lamborghini è rientrata per sette giorni e non sono mai andati oltre l’intesa, gli sguardi e le lunghissime confidenze fatte di risate e voglia di conoscersi anche fuori dalla Casa.

Si sono aspettati (nonostante la breve intesa di Antonino con Oriana) e, con molta probabilità, hanno tutta la voglia di vedere come andrà a finire.

Antonino Spinalbese proprio ieri ha postato un video mentre riabbraccia la piccola Luna Marì, mostrandosi un padre amorevole e dedito alla propria figlia.

Ginevra Lamborghini, invece, non condivide quasi niente da quella magica serata. Per capire come sono andati i primissimi giorni insieme (compresa la famosa gita a Pomezia) bisognerà attendere lunedì sera.