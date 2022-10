Dopo aver discusso con Ginevra Lamborghini durante la diretta del Grande Fratello Vip, Antonino Spinalbese si è sfogato nella notte parlando con Antonella Fiordelisi e Giale De Donà (che non hanno di certo utilizzato parole al miele per la cantante di “Amami davvero”).

Antonino Spinalbese ha mostrato tutta la sua delusione ma non è scivolato nel pettegolezzo oppure nelle offese e gli attacchi gratuiti che, in contesti come questo, sono sempre dietro l’angolo.

L’ex di Belen anzi, si è mostrato dispiaciuto, svelando di essersi esposto parecchio e, in qualche modo, dichiarandosi apertamente a Ginevra:

Non le ho detto che è una poco di buono, le sto dicendo che se io avessi avuto l’intenzione di avere una relazione con lei avrei tenuto conto del fatto che lei prima di venire accanto a me era fidanzata.

Io non vorrò mai schiacciare lei, il confronto lo avrò a modo mio. Credo che Ginevra abbia frainteso la mia frase, poi se lei vuole vederla così non fa niente. Spendo cinquemila parole verso di lei mettendomi anche nella merd* a livello sentimentale perché non voglio avere relazioni in TV per mia scelta, ma con lei mi sono sbilanciato moltissimo, ho una visione ed ho cercato in tutti i modi di tirarla in mezzo per levarle quella macchietta per il problema che l’ha fatta uscire.

Sono preoccupato in realtà. Non posso dirlo ma non fa niente, tanto ci arriverete da soli piano piano. Con lei mi sono sbilanciato tantissimo, nonostante non volessi più avere relazioni mediatiche.