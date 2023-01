Antonino Spinalbese, nonostante il flirt con Oriana Marzoli e gli avvicinamenti a Giaele De Donà e Nicole Murgia, pensa solamente a Ginevra Lamborghini. La ex concorrente del Grande Fratello Vip è nel suo cuore tanto da considerarla una “storia in sospeso”.

Dopo la diretta del GF Vip andata in onda ieri sera, Antonino ha parlato ancora di Ginevra (mentre la Murgia era al suo fianco), ipotizzando cosa potrebbe accadere in futuro una volta terminato il reality show:

Ci sono state delle cose che sono in sospeso e non credo di essere un ipocrita. Fino a quando non finisco di parlare di una determinata cosa con una persona, non mi sento così pulito… non so come dirti.

Ci sono state delle cose che ho cercato di mantenere fuori dalle telecamere perché sono delicate e se dovessi fare una domanda potrei metterla in difficoltà e non mi serve.

Siccome le voglio bene perché devo metterla in difficoltà in diretta TV? Non ha senso. Ci sono cose che sappiamo io e lei…