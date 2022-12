Tra Antonino Spinalbese e Edoardo Donnamaria c’è sempre stato un rapporto molto teso. E così, proprio nelle ultime ore, il fidanzato di Antonella Fiordelisi ha ribadito la sua contrarietà per l’atteggiamento utilizzato dall’ex di Belen nei confronti di Oriana Marzoli, suo breve flirt nella Casa del Grande Fratello Vip.

Quello che lui ha fatto con Oriana penso che sia palese a tutti. La classica cosa che abbiamo fatto tutti decine di volte. – riporta biccy.it – Ha visto una bella ragazza che gli piaceva tanto fisicamente, se l’è tromb*ta e poi l’ha mollata.

Le ha fatto credere che anche lui provava qualcosa e non era vero niente. Questo per riuscire nello scopo di portarla a quel punto. Lei però aveva davvero un interesse e lui come l’ha mollata? Con la scusa che lei non è abbastanza profonda e non ha reagito come voleva alle frasi sulla figlia.

Io questa cosa l’ho fatta da ragazzino e credo anche molti altri uomini. Poi a 23 anni le cose sono cambiate. Quando sono stato male per amore per una cosa simile non l’ho più fatto. Se vedevo che una ragazza era coinvolta e io non ricambiavo, nemmeno ci provavo a concludere.