“Ti volevo denunciare”, Antonino “gela” Oriana e cita un “problema”

Antonino Spinalbese ha negato un aiuto ad Oriana Marzoli che gli ha chiesto di poterle fare la tinta: “Io ti volevo denunciare, secondo te ti faccio i capelli?”, ha risposto l’ex di Belen Rodriguez.

Antonino Spinalbese si è categoricamente rifiutato anche di darle dei consigli sul procedimento che avrebbe dovuto fare Milena Miconi che si era resa disponibile per darle una mano:

Oriana, non sono un ragazzino. No, non è che puoi avere tutto quello che vuoi qua. Mi disinteresso e non te lo dico… Sai che sono onesto con quello che dico: dai Antonino? Ma stai scherzando…

Lascia stare il gioco del GF, se tu mi crei o hai intenzione di crearmi un problema tra me e una persona, con me non vai avanti.