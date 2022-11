Antonino Spinalbese ha deciso di chiudere con Oriana Marzoli per via di una frase mentre pensava alla piccola Luna Marì. Purtroppo, la venezuelana nella Casa del Grande Fratello Vip, ha dato modo di far vedere un lato terribilmente superficiale che ha infastidito anche l’ex di Belen.

Antonino molla Oriana, il commento su Luna Marì non passa inosservato

Antonino ha deciso di troncare la sua relazione con la venezuelana per via di uno scivolone che non è riuscito a digerire. Sentendo la fortissima mancanza della figlia Luna Marì, Oriana l’ha consolato dicendogli che lo comprendeva perché anche a lei mancava il suo cane.

Oriana, dopo essersi accorta dello scivolone, si è scusata e ne ha anche parlato con Edoardo Tavassi, svelando di sentirsi mortificata.

Antonino successivamente si è confidato con Wilma e Patrizia:

Me l’ha detto tre volte che anche a lei manca il cane. Se la madre di mia figlia, ancor prima di Luna Marì, mi avesse detto che le mancava suo figlio ed io le avessi detto: ‘Ti capisco, anche a me manca il mio gatto…’. Cioè… ma per quanto possa essere importante l’amore di un animale… io le accetto le sue scuse ma mi sembra di parlare del niente, mi ha deluso. Sono situazioni imbarazzanti ed io non voglio espormi…