Antonino Spinalbese ha preso (molto) male la nomination di Edoardo Donnamaria. Per questo motivo, dopo la diretta del Grande Fratello Vip, in giardino con gli altri vipponi, si è scagliato contro l’assistente di Forum.

“Sei un senza palle, un quaquaraqua!”, Antonino attacca Edoardo

“Ma sei un cazz*ne dai. Sei un quaquaraqua non hai le palle. Ieri mi dicevi che ci tenevi a me e poi mi nomini perché non sono una persona vera? Sei un ragazzino, ci sta!”, ha affermato Antonino.

L’ex di Belen ha continuato ad attaccare Edoardo:

Credimi, lo vedrai quando usciramo da qui… no, non è una minaccia, assolutamente. Sei un senza palle è ovvio che io ti tratti così. Mi comporto così perché sono un uomo ma vai a giocare ai Lego vai, poi ti chiedi il motivo per cui le donne ti trattano così… sei un senza palle, hai detto dello stronz*te.

Donnamaria, sereno e rilassato, lo ha messo di fronte all’evidenza:

Sei maturo te, guarda che reazione stai avendo… questo sei. Una persona che da dell’immaturo a un altro e poi c’ha una reazione da ragazzino non è che… le parole uno le prende per quelle che sono. Hai una bella reazione, bravo! Ora capisci quando ti dico che non sei vero?