Antonino Spinalbese si è avvicinato ad Antonella Fiordelisi per una ripicca nei confronti di Edoardo Donnamaria. Dopo la nomination di ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip siamo in modalità “asilo Mariuccia”.

“Da quando sono qui, dall’inizio, mi è sembrato di avere di fronte una persona che non ha interesse per me. – ha confidato Edoardo parlando di Antonino – Lui non mi ha dato dei consigli su Antonella, mi stava facendo la lezione dall’alto della cattedra che nessuno gli ha concesso. La reazione che ha avuto dopo la nomination secondo me mi da ragione”.

Il discorso di Edoardo non fa una piega, inutile discuterne.

Antonino, in confessionale, ha affermato di essersi avvicinato ad Antonella per ripicca nei suoi confronti:

Prima fai il carino e poi mi nomini? Adesso sicuramente io mi divertirò. Mi farò fare tanti di quei massaggi da Antonella.

Anche la Fiordelisi sta cercando di “vendicarsi” per via della pesante lite avuta dopo la diretta del GF Vip. L’influencer ha anche affermato di non essersi sentita protetta da Edoardo che non avrebbe preso le sue difese durante la nomination di George.