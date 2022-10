“Furba e astuta”, Nikita (ancora) al centro dei pensieri di Antonino

Antonino Spinalbese, chiacchierando con Carolina Marconi e Alberto De Pisis al Grande Fratello Vip, ha ribadito la sua antipatia nei confronti di Nikita Pelizon, svelando per quale motivo non potranno mai avere un rapporto di confidenza dentro la Casa.

Antonino ha ribadito di trovare Nikita molto furba. Sebbene sia educata e dolce, la modella riesce a provocare con il sorriso (a sua detta). Carolina, di contro, ha cercato di spiegargli che potrebbe essere anche un modo per cercare di avvicinarsi, ma Spinalbese pare credere poco alla buonafede della modella.

“Cristina aveva il carattere un po’ come me. E quando uno percepisce che ti sta prendendo un po’… Nikita molte volte ha talmente tanta calma – è una bravura la sua – che ti stuzzica con il modo che ha di guardarti. Quindi ti fa mandare al cervello…”, ha aggiunto Antonino.

Poi ha proseguito:

Quando dopo abbiamo avuto quella discussione lì io me ne sto per andare in bagno che mi ha guardato ti giuro veramente mi voleva mangiare con lo sguardo. Io non volevo fare niente, dopo tutta questa roba poi le ho detto “va beh senti Nikita vai in cucina e io vado di qua”.

A un certo punto sto per passare e mi fa “comunque ti volevo fare i complimenti per come hai pulito la cucina”. Mi dico ma questa cosa è? Uno dice “ma è carina”, invece no. Sì è carina, è gentile, assolutamente. Però ti provoca in una maniera veramente molto sottile e delicata. Lei è delicatissima, è molto furba e astuta, assolutamente. Ed è un vanto.

Quindi cosa succede… non parliamo, ci sono sette persone “Antonino mi fai vedere come si accende il forno”. Amore mio ma parli con tutti e sette di loro, ma perché me lo devi venire a chiedere? E’ furba. Lo sa che io ho espresso questo parere nei suoi confronti e mi mette in difficoltà. Lo sa che io sono diretto, non ho voglia, non mi stai simpatica, cosa ti posso fare. Non ce l’ho con te, però ti stuzzica. I suoi modi sono assolutamente carinissimi, ma lo fa di proposito. E’ andata lì dentro “Antonino non mi fa i capelli”. Ah no? E il colore chi te l’ha fatto?