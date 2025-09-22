Antonia e Senza Cri di Amici 24 ufficializzano il loro amore – FOTO

Senza Cri e Antonia, scatta il bacio pubblico!

Antonia e Senza Cri ufficializzano la loro relazione nata ad Amici

Antonia e Senza Cri UFFICIALIZZANO la loro storia. Ci ricordiamo ancora quando, ad una pausa di registrazione, furono visti ma nessuno credeva a quello che avevamo scritto. pic.twitter.com/sNowlBW3Uw — AMICI NEWS (@amicii_news) September 21, 2025

Dopo mesi di silenzio e discrezione, Antonia e Senza Cri hanno deciso di condividere pubblicamente la loro storia d’amore, nata all’interno della scuola di Amici di Maria De Filippi. La loro relazione è sbocciata tra le mura del talent show, ma è rimasta lontana dai riflettori per volontà delle stesse artiste, che più volte hanno chiesto di mantenere il focus sul loro percorso musicale e non su quello sentimentale.

“La produzione di Amici non ha mai censurato nulla, tutto ciò che non è stato mostrato è stato per scelta nostra. Ero ad Amici per far conoscere la mia musica e voglio continuare a farlo anche fuori. Grazie per la comprensione“.

Una posizione rispettata dalla produzione e da Maria De Filippi stessa, che ha scelto di raccontare soltanto la crescita artistica delle due, a differenza di quanto fatto con altre coppie nate nella stessa edizione del programma, come Trigno e Chiara, Luke e Alessia, Jacopo e Francesca.

Nonostante la volontà di tenere tutto riservato, l’assenza di attenzione mediatica sulla loro relazione potrebbe aver influito negativamente sulla ricezione dei rispettivi progetti discografici: il primo album di Antonia ha totalizzato circa 2.900 copie vendute, mentre quello di Senza Cri si è fermato intorno alle 900. Tuttavia, con l’ufficializzazione della loro relazione, le due artiste stanno tornando al centro dell’attenzione.

Il primo bacio a gennaio: il retroscena mai andato in onda

Già all’inizio del 2025 circolavano indiscrezioni su un possibile avvicinamento tra Antonia e Senza Cri. Questo il passaggio tratto da un articolo pubblicato lo scorso gennaio:

“Nel corso della puntata di Amici che vedremo domenica 2 febbraio potremmo assistere a un bacio fra la cantante Antonia e la collega Senza Cri. Questo, almeno, è quello che sostengono alcune talpe che avrebbero assistito alla registrazione. A riportare il rumor è stata la pagina Amici News che ha scritto: “Ci raccontano di un bacio appassionato fra Antonia e Senza Cri“, specificando in un secondo momento: “Alcune talpe hanno visto, dalla gratinata quella sopra (dove poi sotto stanno i ragazzi) questa scena“. Il post è stato successivamente cancellato. “Ragazzi, per non creare problemi evitiamo (e abbiamo rimosso) il commento su Antonia e Senza Cri. Per chi vuole sapere di più basta chiedere alle varie talpe che oggi erano presenti“. \[…] “Noi abbiamo ricevuto questa notizia da due talpe differenti, non mi sembra che le talpe vedano fischi per fiaschi“.“

Quella scena, però, non è mai stata trasmessa. Solo oggi, a distanza di mesi, le due protagoniste hanno deciso di raccontare la verità sul loro rapporto, scegliendo di non nascondersi più.