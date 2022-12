Antonella vuole lasciare Edoardo: “Non siamo fatti per stare insieme”, ecco la reazione di Donnamaria – VIDEO

Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria sono ad un passo dalla rottura definitiva, o almeno così pare. In serata, l’ex fidanzata di Lenticchio, ha raggiunto l’assistente di Forum che si trovava nella sauna del Grande Fratello Vip insieme a Luca Onestini.

Antonella vuole lasciare Edoardo: “Non siamo fatti per stare insieme”

Appena entrata in sauna Antonella si è trovata nuovamente un muro di fronte e Edoardo si è alzato ed è andato via (“Ci possiamo dare il cambio per favore?”, ha chiesto lei).

Nonostante Onestini abbia provato a fermarlo in ogni modo, Donnamaria è uscito fuori:

Non mi piacciono le mancanze di rispetto.

Onestini, faccia a faccia con Antonella, l’ha sollecitata ad avere un confronto con Edoardo:

Che palle che siete, posso dirvelo? Parlatevi vi prego, basta… in caso mandatevi a ‘fancul* ma parlatevi. Lo volevi fare adesso? Sì, dentro una sauna con 100 gradi.

Pronta la replica della Fiordelisi che ha svelato di volerlo lasciare:

Io sono ancora più consapevole di quello che voglio. Io volevo parlargli adesso ma… avrei voluto dirglielo adesso che non siamo fatti per stare insieme perché anche oggi mi ha mancato di rispetto e poi continua a rigirare la frittata dicendo che tre mesi fa ho fatto delle cose con Antonino ed io mi sono stufata.

Ecco il VIDEO.