Antonella Fiordelisi può piacere o non piacere per i suoi atteggiamenti nella Casa del GF Vip, ma nessuno ha il diritto di insultarla con epiteti del calibro di “zocc*la”. E’ quanto avvenuto nelle passate ore fuori dalla Casa di Cinecittà, dove alcuni ragazzini hanno urlato in coro la vergognosa offesa. Ma altrettanto vergognosa è stata la reazione di Edoardo Donnamaria.

“Antonella sei una zocc*la”, urla fuori dal GF Vip: Donnamaria ride

Il volto di Forum e fidanzato di Antonella evidentemente ha un feticcio: vedere la Fiordelisi star male. Lo ha dimostrato in occasione dell’ultimo episodio relativo alle urla fuori dalla Casa con le offese rivolte alla Vippona.

Mentre si trovava in zona van con Luca Onestini, entrambi i concorrenti hanno udito le urla che dall’esterno destinavano l’insulto ad Antonella. Se Onestini si è mostrato subito interdetto e dispiaciuto, Donnamaria non è riuscito a trattenere le risate, sorprendendo anche l’amico che, giustamente, gli ha domandato per quale motivo stesse ridendo.

Se già questo sarebbe sufficiente ad alimentare furiose critiche nei confronti di Donnamaria, il Vippone è stato capace di fare addirittura di peggio, manifestando l’intenzione di mettere al corrente Antonella su quanto urlato nei suoi confronti, tanto da chiedere anche a Dana di chiamare la fidanzata.

Sempre divertito per l’accaduto, ha atteso l’arrivo di Antonella, mentre Onestini cercava di dissuaderlo: “Non dirglielo, ma sei fuori?”. “Bisogna dire tutto alla ragazza, certo che glielo dico! Deve sapere quello che pensano tutti!”.

Quando la Fiordelisi è arrivata, Donnamaria non ha atteso neppure un istante prima di rivelarle il contenuto delle urla. Antonella è apparsa incredula, ma lui ha confermato tutto.

Quello che è veramente vergognoso è quell’atteggiamento godurioso manifestato da Edoardo mentre comunicava alla fidanzata di essere stata additata come “zocc*la”, piuttosto che difenderla da ciò che potrebbe farle del male.