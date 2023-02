Antonella Fiordelisi, nella Casa del Grande Fratello Vip, si è confidata con Antonino Spinalbese e Andrea Maestrelli, smentendo – inconsapevolmente – suo padre che ha presentato un esposto nei confronti di Gianluca Benincasa, ex fidanzato della figlia.

Antonella smentisce il padre al GF Vip: spunta Gianluca Benincasa

Antonino Spinalbese ha rimproverato Antonella Fiordelisi parlando della sua relazione (poco sana) con Edoardo Donnamaria: “Ieri ci hai fatto fare un casino di nuovo. Tutte le volte che litighi. Succede che voi due litigate, se tu mi racconti, succede che io do il mio parere”.

Antonella, a tal proposito, ha aggiunto:

Ma siamo ancora litigati, anche se parliamo e ci confrontiamo. Non è che la situazione sia cambiata chissà quanto. Ci sono dei problemi, dobbiamo capire le cose che non vanno bene. Abbiamo fatto l’esempio di Micol e Tavassi. Io li ho sempre visti come due amici, non vedevo l’attrazione fisica. Alla fine si vogliono bene e si rispettano. Lui non si infastidisce se Micol si bacia con altri. Invece tra noi c’è molta gelosia, da parte di entrambi.

Spinalbese ha voluto dare anche un consiglio alla sua amica:

Non sbottare contro Edoardo. Aspetta dei giorni e poi dopo… adesso lui vede quello che hai detto tu, non è sano, non è un rapporto sano.

A questo punto la Fiordelisi ha citato il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa:

Io non ho mai avuto rapporti sani tranne con l’ultima persona prima di entrare qui…

Antonella, quindi, conferma di avere avuto un rapporto sano con Gianluca nonostante il pensiero di suo padre.

Che dire…