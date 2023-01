Patrizia Rossetti, ospite di Casa Chi, ha parlato di Antonella Fiordelisi e di Giaele De Donà, svelando anche chi vorrebbe vincesse questa settima edizione del Grande Fratello Vip.

Chi è la più vera in assoluto? Con tutte le sue pazzie e la sua impulsività è Antonella, veramente. Giaele non lo è. Opterei anche per Antonino… anche Daniele è schietto in ciò che dice ma non lo trovo molto coerente perché mi depista con gli alti e bassi.

Davide lo trovo molto vero… anche Micol. Dopo il fraintendimento ci siamo molto unite ed è intelligente, carina, perspicace e matura. A me Luca Onestini piace, Nikita l’ho sempre difesa perché non recita ma è proprio così.

Chi è la più falsa? Secondo me credo proprio che sia Giaele. Non ho prove su di me. Lei pur di… è una mia opinione, ci mancherebbe altro che poi mi arriva una querela dal marito.