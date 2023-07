“Antonella piangeva per Edoardo”, spunta una foto: il retroscena sulla serata insieme, parla una fan dei Donnalisi

Secondo una ipotetica fan dei Donnalisi, Antonella Fiordelisi si sarebbe sfogata in lacrime con alcune estimatrici per via della freddezza di Edoardo Donnamaria nel corso della serata che hanno trascorso insieme venerdì 21 luglio.

“Antonella piangeva per Edoardo”, spunta una foto: il retroscena

Edoardo e Antonella, dopo aver firmato alcuni accordi prima della rottura, hanno presenziato insieme allo stesso evento, facendo impazzire i fan per la loro ritrovata sintonia.

Tuttavia, secondo uno spiffero di Deianira, le cose non sarebbero andate molto bene, ecco l’indiscrezione riportata dalla gossippara:

“Scusate ma come faccio io a mettere distacco nella situazione mia e di Antonella,come faccio a mettere un distacco emotivo nella situazione mia e di Antonella,è impossibile”queste parole sono state dette da edo 2gg fa in una room..sta tutto qui!🔒🧲tempo al tempo..❤️‍🩹 #donnalisi pic.twitter.com/mHMJMXDJQ6 — Mary (@Anto88mary) July 22, 2023