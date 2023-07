Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria hanno partecipato insieme ad un evento già stabilito prima della loro rottura. E se i Donnalisi sognavano di rivederli insieme, un video diffuso da alcune fan ha rotto l’incantesimo.

Antonella ripresa di nascosto mentre piange per Edoardo: la sua reazione

Alcune “fan” hanno girato a Deianira foto e video di Antonella Fiordelisi mentre piangeva per Edoardo Donnamaria. Come hanno reagito i Donnalisi? Certe persone (per fortuna) hanno preso le distanze contro questo gesto irrispettoso e totalmente indelicato ed altre hanno anche messo in pausa i loro profili.

La settima edizione del GF Vip ha “regalato” al popolo social molte figure “inquietanti” e fan privi di rispetto, esagerati e maleducati.

Proprio per questo motivo, Antonella ha risposto in maniera piccata ad una persona che su Instagram le suggeriva di non mostrare così apertamente i suoi sentimenti:

Riprendere (di nascosto) una persona che si sta sfogando e spiattellare tutto sui social non è da fan ma da ossessionati della vita altrui.

Imparate ad avere rispetto non solo di chi seguite ma anche nei confronti di coloro che fanno questo lavoro e, già che sono in tema (visto che questo è il blog mio e della mia compagna e come tale posso scrivere la mia opinione personale quando e come voglio), vi regalo un “croccante” retroscena:

I colleghi buoni e cari che scrivono bene dei vostri beniamini criticando il lavoro altrui per ergersi a paladini della giustizia, lo fanno esattamente perché sanno di ottenere i vostri consensi e lo fanno saccheggiando (male) lo stile degli altri.