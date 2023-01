“Passi da un cazz* all’altro”, Antonella offende Oriana al GF Vip – VIDEO

Oriana Marzoli può piacere o meno ma, senza dubbio, rappresenta il prototipo di donna libera che terrorizza alcuni uomini ed anche certe donne che, invece di allearsi, soffrono la competizione. Ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi non si è saputa regolare.

Tra il serio e il faceto, la fidanzata di Edoardo Donnamaria ne ha sparata una dietro l’altro cercando di mettere in imbarazzo la sua collega di avventura:

Lei punta tutto sull’estetica io no. Sei un po’ cafona, migliorati, devi migliorare, puoi farlo. Hai 30 anni, puoi ancora farlo. Che figure stai facendo mamma mia, ti butti da un ca… volo all’altro. Menomale che non sono tutte come lei le donne.

Non ti vergogni un pochino? Datti una regolata, non so quanto puoi piacere agli uomini, si fermeranno solo all’estetica e poi scapperanno, come ha già fatto qualcuno. Devi fare i piatti. Mi ha copiato la coda, vuole essere come me.