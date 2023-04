In una recente intervista rilasciata tra le pagine del settimanale Mio, Oriana Marzoli, seconda classificata al GF Vip 7, ha parlato non solo del rapporto con Daniele Dal Moro e dei suoi progetti (televisivi) futuri, ma anche dei rapporti con alcuni ex concorrenti del reality.

Oriana Marzoli parla di Antonella, Donnamaria e Luca Onestini

Il suo percorso nella spiatissima Casa del GF Vip è stato all’insegna di svariati scontri con Antonella Fiordelisi. Adesso che il reality è terminato, la posizione di Oriana non sembra essere mutata:

Se potremmo diventare amiche? No. Sono una persona coerente dentro e fuori la Casa: se non vado d’accordo con una persona nella Casa per me è impossibile andare d’accordo fuori perchè non sono una che finge.

Ed a proposito della storia tra Antonella e Donnamaria, Oriana si sarebbe fatta una sua idea sui Donnalisi:

Non ho interesse verso la loro storia, ognuno è libero di scegliere con chi stare e auguro a entrambi felicità.

Infine, la Marzoli ha svelato in che rapporti è attualmente con Luca Onestini, dopo la bella amicizia ed il feeling visto nella Casa del GF Vip: