“Antonella immatura, Nikita stratega”: ex Vippona svela chi boccia e per chi fa il tifo

Secondo l’ex Vippona Pamela Prati, George Ciupilan si sarebbe chiuso dopo la sua uscita dal GF Vip. Lo ha riferito nel corso della recente intervista a Turchesando, durante la quale ha anche parlato di Marco Bellavia e della grande delusione.

Pamela Prati commenta Antonella, Nikita e non solo

“George è un ragazzo maturo. Con me si divertiva molto e quando sono uscita ha iniziato a chiudersi”, ha dichiarato Pamela Prati al programma radiofonico, parlando del suo ex compagno di avventura al GF Vip.

Spazio poi all’amore: in merito a Luca Onestini, l’ex diva del Bagaglino ha detto cosa ne pensa dell’ingresso in Casa della ex fidanzata Ivana Mrazova. A quanto pare la Prati farebbe il tifo per un possibile ritorno di fiamma: “Gli amori veri fanno dei giri e poi ritornano”, ha commentato.

Ma a proposito di amore, cosa pensa di Antonella Fiordelisi e di Edoardo Donnamaria?

Sono giovani anche se penso che il sentimento sia reale. La prova vera l’avremo quando usciranno entrambi dalla casa. Mi dispiace di vederli sempre litigare. Antonella mi sembra immatura. Penso che lei voglia apparire più grande della sua età.

Infine anche un commento sugli Incorvassi e su Nikita. Pamela ha ammesso di tifare proprio per Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia, mentre non avrebbe un buon parere di Nikita, della quale ha detto: “Vuol far apparire ciò che non è. Lei è molto brava a sapersi ricucire dei ruoli. Lei è stratega”.