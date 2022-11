Gianluca Benincasa, l’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, ha rotto il silenzio dopo la sua ultima apparizione al GF Vip ed è tornato a parlare della ragazza nel corso di una intervista tra le pagine del settimanale Novella 2000.

Al noto settimanale Benincasa ha ribadito quanto già sostenuto nella Casa del GF Vip: a suo dire Antonella sarebbe ancora innamorata di lui e gli occhi non mentirebbero. Ecco le parole di Gianluca:

Il nostro è stato sempre un rapporto di forte complicità e per questo non è stato un problema sospendere la nostra relazione.

In merito alla relazione tra l’influencer e Donnamaria, Benincasa continua a non credere particolarmente:

Credo che quella sia una storia dovuta unicamente al contesto in cui si trovano. Niente di più. Antonella è una ragazza molto fragile e la relazione con Donnamaria la rende più sicura di sé. Dopotutto, nella Casa, lei non ha una spalla, l’unico a sostenerla è proprio Edoardo, per cui sta confondendo l’amore con la sicurezza.

Poi è tornato a parlare dei sentimenti che la ragazza proverebbe per lui ed in merito ha spiegato:

Antonella ha mentito sul fatto di non essere più innamorata di me, ma ha detto la verità sul fatto che adesso sta bene con Edoardo, per il motivo che ho detto prima […] Questa è solo una parentesi televisiva. Conosco molto bene Antonella e so quello che sto dicendo.