Antonella Fiordelisi vuole denunciare Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi? Secondo la nostra Giaele De Donà, la ex fidanzata di Lenticchio avrebbe chiesto al suo avvocato di prendere provvedimenti contro la coppia più amata del Grande Fratello Vip.

Vogliamo parlare di quando Antonella ha messo in mezzo l’avvocato per Micol e Tavassi? Dai amo, vogliamo parlarne? Ha detto: “Farò intervenire il mio avvocato per le parole sentite ieri”, dai amo…