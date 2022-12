Antonella Fiordelisi sta uscendo allo scoperto. E se i fan continuano a sostenerla mandandole aerei e messaggi di incoraggiamento, fuori e dentro la Casa del Grande Fratello Vip tutti (o quasi) hanno aperto gli occhi.

Antonella litiga con Tavassi e Micol e offende Giaele: “Ameba”

Dopo la diretta del GF Vip, Antonella Fiordelisi, fingendosi ubriaca, ha colto l’occasione per offendere Giaele e litigare con Tavassi e Micol Incorvaia, suoi acerrimi nemici (specie dopo la nomination).

“A me sembra la regina dei reality, dice sempre cose per fare la vittima che non ci crede nessuno, a me questa cosa ha stufato”, ha affermato Tavassi in zona nomination.

La Fiordelisi poi, fingendosi ubriaca, ha chiamato “Ameba” Giaele De Donà, portandosi a casa un siparietto veramente imbarazzante.

Io non ho mai visto nessuna ragazza più imbarazzante di Antonella che si finge ubriaca per dare dell’ameba a Giaele 🥶#gfvip #incorvassi pic.twitter.com/a8aeAZYvXU — soleilandia🎄 (@sisonokevin) December 20, 2022

“La gente a casa l’ha capito, il pubblico ha applaudito. Quello è il concetto, il pensiero della gente. Si vede che sei finta in puntata, non siamo scemi”: è la precisa accusa di Tavassi contro Antonella.

“Fai l’amico con tutti, fai solo battute. Io sono l’unica che dice la verità”, la risposta dell’ex di Lenticchio prima che si scagliarsi anche contro Micol Incorvaia.

La Fiordelisi crede che Micol abbia allontanato (di proposito) Tavassi da lei: “Ci sei riuscita, complimenti. Siete tutti felici ora che mi avete nominato”. “La mia felicità non dipende dalla tua eliminazione, tu per me non sei nessuno, non mi interessa” ha replicato la Incorvaia, “Tu ti stai facendo terra bruciata attorno”.