Antonella Fiordelisi punge ancora Tommaso Zorzi. La ex fidanzata di Francesco Chiofalo aka Lenticchio, si era infastidita per l’intervento di Elisabetta Gregoraci, durante una puntata de Il Punto Z, in merito alla presunta lite nel dietro le quinte di Scherzi a parte.

Antonella Fiordelisi “punge” (ancora) Tommaso Zorzi

Io quando litigo mi ricordo con chi lo faccio, te lo posso assicurare. – aveva affermato Elisabetta in collegamento con Tommy – Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma? Certo ed io sono cintura nera di karate. Io sono una signora… guarda non voglio nemmeno parlare di queste cose tesoro, sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu Tommaso, chiariamo, io non ho mai litigato con nessuno.

Zorzi, in quella occasione, aveva tirato in ballo la massima lanciata da Nina Moric durante un confronto con Favoloso (in realtà è una strofa de “La Rinascita” brano di J Ax ai tempi degli Articolo 31) al GF.

La Fiordalisi, già in quella occasione aveva risposto piccata:

Caro, capisco che non puoi conoscere il mio nome, ma confondere una giovane puledra con un pony non è da te… un bacione!

Oggi, nel box domande di Instagram la nuova presa di posizione:

Cosa ne penso di Tommaso Zorzi? Un po’ troppo spocchioso.

Eh vabbè Antonellì, anche questa l’abbiamo detta, ora: