Antonella Fiordelisi, attuale concorrente del GF Vip, nel corso della sua esperienza nella Casa di Cinecittà ha avuto modo di raccontarsi e svelare anche lati inediti del suo carattere e della sua vita. Tra questi anche l’esistenza di una sorella. Parlare di sua sorella è però per Antonella anche molto doloroso.

Durante un momento di confidenza con Davide ed Andrea, la Fiordelisi è tornata a parlare di questo delicato aspetto della sua vita familiare. Antonella, infatti, ha una sorella di nome Maria Antonietta con la quale però non ha alcun rapporto da alcuni anni.

Stando al racconto della Vippona, sarebbero ormai trascorsi almeno cinque anni dal loro allontanamento, nonostante Antonella abbia tentato, pare, in più occasioni un riavvicinamento. I suoi gesti però non avrebbero avuto l’esito sperato.

La sorella sarebbe legata ad Antonella dalla parte della madre dal momento che avrebbero padri diversi. Ad onor di cronaca, la Fiordelisi ne aveva parlato già alcuni mesi fa nel corso della sua esperienza al GF Vip quando aveva spiegato l’esistenza della sorella sostenendo che però non avrebbe mai accettato la separazione dei suoi genitori:

Mia madre cerca sempre di chiamarla e contattarla ma lei è freddissima non ha mai superato questa separazione. E’ diversa da me caratterialmente, proprio l’opposto. Un po’ più timida. Non siamo cresciute insieme ma ci vedevamo ogni weekend quando ero piccola.