Momento nostalgia nella Casa del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi confidandosi con Edoardo Tavassi si è chiesta come stesse il suo ex fidanzato Gianluca Benincasa.

Chissà come sta il mio ex fidanzato Gianluca. Spero si sia un po’ ripreso… è passato un mesetto. Quindi dici che l’ho perso anche come amico? Io spero che lui stia bene perché io gli voglio bene. Io vorrei sapere come sta…

Pronta la replica di Edoardo Tavassi:

Se è come penso io starà male. A livello di testa se lui è innamorato e tu lo sei ma di un’altra persona non sarà proprio il massimo. L’amicizia per ora è compromessa. Non puoi essere amico di qualcuno che è innamorato di te in questo momento.

L’amicizia tra uomo e donna esiste quando non c’è mai un secondo fine. Tu eri innamorata di lui ma adesso no e lui sì… com fai ad essere amica di uno innamorato di te? Ogni suo gesto sarà in funzione di conquistarti. Adesso il tuo punto di riferimento è Edoardo. Se sta molto male? Eh tesoro, se è innamorato sì.