Antonella Fiordelisi, tornando tra le braccia di Edoardo Donnamaria, ha ricominciato a “dettare legge” prendendo in mano le redini della sua traballante relazione nata nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella Fiordelisi rimprovera Edoardo Donnamaria

La ex fidanzata di Lenticchio si è risentita con Edoardo per la mancata reazione di fronte all’arrivo di un aereo per la coppia: “Quando arriva un aereo così, io voglio essere abbracciata e baciata, ma tu non fai nulla. Davvero, io mi sono scocciata”, ha affermato la Fiordelisi.

“ED no silenzi e paure, fidati di AF”, hanno scritto i fan. “Grazie, vi amo. Siete i numeri uno”, ha urlato Antonella. Di contro Edoardo ha osservato la scena senza particolare entusiasmo.

“Non ho i fan tirchi, non ho i fan tirchi” ha continuato a ripetere Antonella presa dall’euforia (tanto da tirare una gomitata in pieno viso a Donnamaria).

Dopo l’aereo, la Fiordelisi ha rimproverato il suo fidanzato:

Quando arriva un aereo così, io voglio essere abbracciata e baciata, ma tu non fai nulla. Davvero, io mi sono scocciata. Per me è una cosa romantica, perché ci arriva dall’esterno. Tu, secondo me, ti fai condizionare in questo caso, perché non mi sembra normale che non mi dai neanche una mano o un abbraccio o un bacio. Non facevi così prima, ti stai facendo condizionare. Ma ti sei visto Edoardo? Ti sei visto?