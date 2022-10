Ospite della nuova puntata di Casa Pipol è stato Stefano Fiordelisi, il papà di Antonella, una delle attuali Vippone del GF Vip 7. Pur non essendo molto avvezzo a partecipare a simili occasioni, l’uomo ha spiegato di aver accettato solo per sua figlia.

Antonella Fiordelisi, parla il padre Stefano

Il padre di Antonella Fiordelisi ha ammesso di vedere la figlia “purtroppo tremendamente vera”, tanto da provocare nella famiglia sempre un po’ di ansietta per ciò che potrebbe fare. L’attenzione si è però concentrata sul cuore turbolento della concorrente: attualmente è diviso tra Antonino, Edoardo, o intende invece viaggiare da sola? Il papà ha commentato:

Io la vedo molto presa mentalmente da Edoardo perché è il tipo che più si adatta a lei, ferma un po’ quella sua irruenza. Però al tempo stesso ha un po’ paura di legarsi a una persona che conosce da pochissimo e allora gioca con Antonino, che almeno fisicamente è il suo tipo. Lei non si fida molto delle persone. Se dovessi sceglierne uno come genero preferirei sicuramente Edoardo. Però la domenica a pranzo con i pasticcini li vorrei entrambi dai. Ma Edoardo ha una bella mente.

Ma cosa pensa invece delle reiterate uscite dell’ex di Antonella, Francesco Chiofalo, e della sua attuale compagna, Drusilla Gucci, proprio sul conto della Vippona? Papà Stefano ha replicato facendo una rivelazione:

Quando il buon Chiofalo doveva entrare a La Pupa e il Secchione ha mandato una diffida a casa a me e a mia figlia perché non parlassimo di lui nel programma. Ora che mia figlia è al Grande Fratello Vip ltu e la consorte aristocratica volete inserirvi? Antonella ovviamente non ha mandato nessuna diffida a Francesco, mica scendiamo a certe bassezze! Ad Antonella queste cosce scivolano sulla pelle, sin da piccola non dico che sia stata bullizzata ma è stata presa di mira dai social. C’erano addirittura, quando aveva 14-15 anni, pagine dove su di lei venivano dette cose assurde!

Cosa dice dell’attuale stato sentimentale di Antonella? La ragazza è entrata al GF Vip da single:

Antonella è stata fidanzata fino a fine giugno forse con un ragazzo, Gianluca, un amico di famiglia. Ha frequentato casa nostra anche quando stava con Chiofalo. Poi questa amicizia si è allargata un poco. Credo che lui senta ancora delle cose per lei, ma sono giorni che non lo vediamo. Ma siamo in rapporti buonissimi. Io credo sia ancora innamorato, non lo so. Ma se ha seguito il programma… Antonella non credo.

Infine è intervenuto sulla notizia del presunto flirt tra la figlia e il conduttore Massimo Giletti con tanto di foto su Chi:

Ma certo che lo sapevo! Con Massimo siamo amici! E’ stato a cena a casa mia, era amico proprio di famiglia, non come Gianluca. Se hanno avuto una storia? No, assolutamente! Quella foto si riferisce ad ottobre dell’anno scorso. Era ad una cena, ad un compleanno, c’era anche la sua amica fotografa. Non c’è mai stato alcun flirt, assolutamente!