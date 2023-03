Antonella Fiordelisi, like social contro Micol Incorvaia: fandom “infuocati”, cosa succede fuori dal GF Vip

Piaccia oppure no, Antonella Fiordelisi è stata la protagonista indiscussa di questa settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo l’uscita, alcuni like contro Micol Incorvaia stanno facendo mormorare, non poco, il web.

Antonella Fiordelisi, primi movimenti social contro Micol: cosa succede

Antonella, infatti, ha cliccato “like” ad alcuni commenti social contro Micol Incorvaia, sua acerrima nemica volata in finale insieme ad Oriana e Giaele.

E se Antonella sta facendo mormorare non poco tutti i fandom (nonostante sia fuori dalla Casa), anche Clizia Incorvaia ha recentemente parlato di lei svelando cosa he pensa:

Questo nome è la risposta che questa società si è stufata di gente arrogante, presuntuosa. Il pubblico vuole gente colta, eleganti come animo e Micol è la risposta diametralmente opposta a lei.

Cosa ne pensate delle parole di Clizia e delle reazioni di Antonella?

Sapete che personalmente la Fiordelisi non era tra i miei concorrenti preferiti ma questa edizione l’ha portata avanti quasi da sola, bisogna ammetterlo.