Fiutare una relazione tossica non è semplicissimo. Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, invece, rendono le cose molto facili e la spiattellano giorno dopo giorno nella Casa del Grande Fratello Vip.

Ripicche, ricatti morali e sensi di colpa sono all’ordine del giorno. Anche ieri sera, nel corso della diretta, dopo aver scoperto che Micol Incorvaia l’ha apostrofata come “limitata mentalmente”, Antonella Fiordelisi ha chiesto ad Edoardo Donnamaria di apostrofarla come una “brutta persona” altrimenti lo avrebbe lasciato.

Donnamaria, cercando di tranquillizzarla, ha commentato la situazione:

Ha detto una frase del cazz* in un momento sbagliato. Ha detto una frase di merd* che non doveva dire ma non è una brutta persona, ha detto una cazzat*, non doveva dirlo.

Antonella Fiordelisi ha minacciato il fidanzato di lasciarlo:

Se per te è una bella persona per me te ne puoi anche andare, io ti lascio stasera… e può finire qui perché io ho una dignità. Per me è finita qua e non stiamo più insieme, io non torno indietro, se per te è una bella persona… per favore lasciami sola. In questo momento vorrei solo la mia famiglia e non vorrei te che mi dici queste cose.

Dopo che hai sentito queste cose e sai che ho provato ad avvicinarmi a Micol… per me è finita qua. Se tu pensi questa cosa per me è finita qua, non scherzo… Voglio stare da sola per favore.