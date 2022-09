Antonella Fiordelisi gelosa di un Vippone: “Mi piace”, ecco di chi si tratta

Antonella Fiordelisi si è esplicitamente presa una cotta per Edoardo Donnamaria. L’avvicinamento sospetto tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip è avvenuto subito dopo la fine dell’ultima puntata in diretta.

Antonella Fiordelisi e l’interesse per Edoardo Donnamaria

Proprio l’assistente di Forum, ha immediatamente consolato la Vippona sommersa dalle critiche per il suo scontro con Pamela Prati:

Non ti dico ti voglio bene, mi piaci… non lo so. Però voglio chiederti scusa perché ho sbagliato e voglio darti una possibilità. Ti ho giudicato senza conoscerti, come hai fatto tu con lei. Dal suo punto di vista, lei è più grande ed ha visto una ragazza, al Grande Fratello Vip, che voleva fare la fig*. Fidati che quando fai un passo avanti di questo tipo con le persone poi ti senti meglio perché te non sei così, sei buona. Devi dare una possibilità alle persone, non devi essere chiusa così.

Nelle ultime ore gli avvicinamenti sospetti tra Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono mancati, tra momenti di complicità, confronti e coccole. Ed il giovane non sembra affatto disdegnare la sua vicinanza così come la gelosia dell’influencer. Sui social intanto non mancano i commenti ai tanti video relativi ai loro avvicinamenti sospetti, sebbene qualcuno ha avuto il dubbio che si stiano avvicinando per pura strategia da reality.

A chi le ha domandato se provasse un interesse per Edoardo, Antonella si è mantenuta sul vago spiegando che dovrà ancora capirlo, ma la risposta appare ovvia! Qualcosa sta nascendo? A quanto pare sì, ma fino alla nuova puntata di domani potrebbe ancora accadere di tutto.

Anto parla di Edo. Mi sono dimenticata di registrare un pezzettino prima in cui Sara le chiedeva se le piacesse e Antonella le ha risposto che non lo sa e che bisognerà vedere #donnalisi #gfvip pic.twitter.com/lWQKXiPqtY — Hajar (@remxari) September 28, 2022

Albe deve tornare presto perché Edoardo si sta attaccando come una cozza prima a Sofia poi qui con Antonella, non vorrei stesse cercando la storiella per strategia #gfvip pic.twitter.com/0a0hZCXcc2 — estanco (@palloncinx) September 28, 2022