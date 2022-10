Antonella Fiordelisi dopo l’abbandono di Marco Bellavia dal Grande Fratello Vip si è scontrata con Gegia, una delle concorrenti meno empatiche che hanno avuto modo di confrontarsi con il mental coach (nonostante la sua laurea in psicologia).

Antonella Fiordelisi demolisce Gegia dopo l’abbandono di Marco Bellavia

“Non gli puoi dire ‘se non stai bene te ne vai!’, non glielo puoi dire, ti prego. Gli dicevi di andarsene via dal programma”, ha affermato Antonella Fiordelisi scagliandosi contro Gegia.

Per tutta risposta, la “psicologa” ha replicato:

Io non gliel’ho detto “te ne vai”. Ma guarda che inventa di sana pianta… ma guarda che è tremenda questa. Lo fa apposta per essere poi messa in mezzo. Non si lamentasse se poi una la nomina. Che razza di bugie.

Antonella che dice a Gegia di andarsene dal programma semplicemente da standing ovation lei ha capito tuttopic.twitter.com/titNhTRM5k — sasi 🪁 (@p0liedrico) October 1, 2022



La Fiordelisi ne ha parlato pure con Cristina Quaranta:

Se una persona sta male e ti dice che sta non sta bene e ti dice che vuole superare la sua ipocondria, per me lei è una senza cervello e senza sensibilità che ti si avvicina e ti dice: “Tu non stai bene, esci allora se non stai bene…”, ma come si permette? Solo perché è una comica e fa ridere? Sei una persona insensibile.

Antonella, se può esserti utile, Gegia non ha mai fatto ridere nessuno.