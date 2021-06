Antonella Fiordelisi ospite di Casa Chi, ha parlato della potenziale lite avuta con Elisabetta Gregoraci per “colpa” di Briatore. Successivamente la ex del GF Vip ha smentito la “rissa” in collegamento telefonico con Tommaso Zorzi.

Antonella Fiordelisi “risponde” ad Elisabetta Gregoraci?

Io quando litigo mi ricordo con chi lo faccio, te lo posso assicurare. Una rissa tra me e lei dietro le quinte del programma? Certo ed io sono cintura nera di karate. Io sono una signora… guarda non voglio nemmeno parlare di queste cose tesoro, sono una signora. Un purosangue non fa a gara con i pony? L’hai detto tu Tommaso, chiariamo, io non ho mai litigato con nessuno. Parliamo di Battiti Live da metà luglio…

Queste le parole di EliGreg in collegamento telefonico durante l’ultima puntata de Il Punto Z trasmessa in streaming ieri sera.

La ex fidanzata di Francesco Chiofalo è nuovamente intervenuta postando la sua faccia sconvolta su Instagram:

La mia faccia quando le persone dicono cazzat*. Da oggi inizierò a dare meno confidenza alle persone… in questo mondo di merd* bisogna stare molto attenti… Ve la ricordate quella bambina dolce e socievole con tutti? Ecco, non esiste più!

Cosa ha detto Antonella Fiordelisi a Casa Chi

Cosa è capitato? Con estrema sincerità io non ho mai rilasciato interviste ma ci hanno pensato gli articoli. Questo perché non eravamo solo io e lei ma ci sono delle persone che hanno assistito a queste cose. Io ho avuto uno sfogo social perché mi sono sentita presa… ho avuto una pressione psicologica sfogandomi sui social senza fare nomi ma la situazione si è capita. Quale è stata la dinamica? Si è scaturito semplicemente per un “segui” e dei “like” da parte dell’ex marito Briatore. Io ci sono rimasta male ed ho sfogato su Instagram ma ho avuto insulti e pressioni psicologiche pesanti ed ho reagito d’impulso. Non ho rilasciato interviste ma vi ho fatto capire in sintesi cosa è successo.