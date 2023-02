Antonella Fiordelisi ci è cascata di nuovo. Questo anno, sinceramente, faccio una grossa fatica a seguire le dinamiche del Grande Fratello Vip, essenzialmente per la poca empatia e sensibilità d’animo che mi arriva dalla maggior parte dei concorrenti.

Antonella mentre giocava a biliardo con Edoardo Donnamaria, ha sganciato la nuova frase inopportuna: “Mamma ma come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi voi eh”.

Di regola, una persona ansiosa o depressa, si sente costantemente inopportuna, aggiungere: “avete dei problemi”, non aiuta di certo.

Non è la prima volta che Antonella Fiordelisi se ne esce fuori con frasi di questo tipo lasciandoci letteralmente di sasso.

Per fortuna Edoardo Donnamaria ha cercato di riprenderla:

Per favore ridateci Sanremo ed i messaggi belli portati sul palcoscenico da Levante, Mr. Rain ed i Modà.

Antonella: “mamma ma come siete agitati, siete depressi? Avete dei problemi voi eh”

A parte il commento che non c’entra niente in quel contesto, è stata una pessima uscita. Essere depressi non vuol dire avere problemi mentali e soprattutto detto con quel disprezzo

