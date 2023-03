Antonella Fiordelisi parla del flirt con Ignazio Moser (e non solo) al Grande Fratello Vip nel corso del Night condotto da Tavassi, Donnamaria e Alberto De Pisis.

Antonella Fiordelisi parla del flirt con Ignazio Moser prima del GF Vip

I Vip, durante il gioco “Tutta la verità”, avrebbero dovuto fare il nome di tre personaggi famosi con i quali hanno avuto in flirt. Dopo una iniziale reticenza, Antonella Fiordelisi ha confessato:

Ok, rispondo. Vabbè famosi…diciamo conosciuti, più che famosi. Francesco Chiofalo, Ignazio Moser e…Correa. Non ce ne sono più di conosciuti.

Raga ma in che senso non sapevate della doc e di Moser??? pic.twitter.com/chpzvCEJET — Paola. (@Iperborea_) March 4, 2023

E se sui social in molti sono rimasti sotto “shock” per il nome di Moser, proprio il fidanzato di Cecilia Rodriguez era già venuto fuori in più occasioni anche durante la storia con Francesco Chiofalo.

Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo avevano anche litigato per colpa di Ignazio Moser.

Lenticchio, dopo questo momento di crisi, aveva deciso di sfogarsi con una missiva tra le pagine del settimanale DiPiù, facendole anche una proposta:

C’è stata un’altra tempesta: hai voluto ritirare fuori una tua vecchia storia d’amore, hai parlato pubblicamente del tuo ex Ignazio Moser. In quel momento anche a me sono venuti dubbi sul nostro rapporto, pure perché eravamo appena usciti da una brutta crisi. Sono nate altre tensioni. Però ho pensato che, forse, era un modo per darmi una scossa, dopo quello che ti avevo fatto passare. E, ancora una volta, il nostro amore ha vinto.

Anche Stefano Fiordelisi aveva parlato di Moser tra le pagine di DiPiù: