Antonella Fiordelisi, spunta il flirt con il conduttore (che non ti aspetti): ecco di chi si tratta

E se Antonino Spinalbese è famoso per essere l’ex compagno di Belen Rodriguez, Antonella Fiordelisi è divenuta popolare per i flirt con i volti noti del mondo dello spettacolo, già ai tempi della sua carriera da schernitrice.

Antonella Fiordelisi, spunta il flirt (che non ti aspetti) con Massimo Giletti

Prima del Grande Fratello Vip, così come si legge tra le pagine dell’ultimo numero di Chi Magazine uscito oggi, Antonella Fiordelisi avrebbe avuto una brevissima frequentazione con Massimo Giletti, giornalista e conduttore di Non è L’Arena:

Le immagini risalgono allo scorso luglio, due mesi prima che la campionessa di scherma entrasse nella Casa di Cinecittà. Nelle immagini che vedete su Chi Giletti, che è seguito dalla scorta a causa delle minacce ricevute per le sue inchieste giornalistiche, va a prendere Antonella in zona Brera, la accompagna in gioielleria, ma solo perché lei aveva una commissione da svolgere, e poi si dirige con la ragazza a prendere un aperitivo. Al termine, i due entrano nello stesso portone. Una frequentazione breve, che è terminata quando il giornalista è andato in vacanza in Sicilia a riflettere e Antonella si apprestava ad affrontare il Grande Fratello Vip.

Non so voi, ma questa è la mia espressione attuale:

La scheda della concorrente

Classe 1998, Antonella Fiordelisi è una giovane modella e schermitrice.

Originaria di Salerno, inizia a dedicarsi alla scherma fin da bambina: a soli 15 anni, infatti, ottiene il titolo di Campione d’Italia a squadre per la promozione in A2 e decide di proseguire la sua carriera a livello agonistico.

Nel corso degli anni è entrata a far parte del mondo della moda e dello spettacolo e, dopo aver partecipato a numerosi programmi televisivi come Temptation Island e Uomini e Donne, è stata al centro di alcuni gossip per i suoi presunti flirt. Ad oggi è molto seguita sui social e su Instagram conta oltre 1,3 milioni di follower.