Antonella Fiordelisi predica bene e razzola male? Secondo il popolo della rete la risposta è sì. Dopo aver rimproverato (alcune settimane fa) un signore perché parlava ad alta voce in treno (il video in apertura del nostro articolo), lei ha fatto lo stesso al cinema mentre guardava “Barbie”, il film che sta sbancando il botteghino proprio in questi giorni.

Antonella Fiordelisi fa infuriare i fan di Barbie: la figuraccia al cinema

Evidentemente la Fiordelisi non ha compreso l’omaggio a 2001: Odissea nello spazio, il capolavoro del 1968 di Stanley Kubrick (i saputelli del Twitter l’hanno capito subito facendo gnegnegne) e, nel riprendere una scena di Barbie con il cellulare è scoppiata a ridere in maniera fin troppo rumorosa commentando ad alta voce:

Mi sto sentendo male, giuro! Ma che scena è? Come fanno questi a non ridere? Praticamente questa bambina aveva le bambole, ha scoperto la barbie gigante ed ha incominciato a rompere tutti i bambolotti.

Tuttavia, come ben ricorderete, all’inizio del film di Kubrick al posto delle bambine ci sono le scimmie e una di loro inizia a spaccare uno scheletro colpendolo con un osso.

Il gesto di Antonella è stato maleducato? Sì, assolutamente. Rideva in maniera troppo evidente e avrà senz’altro disturbato chi le sedeva vicino. Nonostante questo, non crederò mai (e poi mai) che i tuttologi del web abbiano colto la citazione al primo colpo, mi spiace.

Specie perché questo film è stato visto dalla generazione Z che, senza nulla togliere, credo conosca veramente poco di Stanley Kubrick ma tant’è…