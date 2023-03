Antonella Fiordelisi, ospite di Casa Chi, ha svelato come si sente fuori dalla Casa del Grande Fratello Vip e come procede il suo rapporto con Edoardo Donnamaria, raccontando alcuni retroscena.

Antonella Fiordelisi parla di figli con Donnamaria

Come si sta fuori? Si sta benissimo, sicuramente meglio che dentro la Casa! Non abbiamo persone che danno fastidio, quindi benissimo! Siamo incollati da una settimana, tra Milano e Roma, non ci siamo mai separati. E’ successo solamente una volta che abbiamo detto ‘beh adesso io sto con le mie amiche e tu stai con i tuoi amici’, e dopo mezz’ora ci scriviamo ‘no uniamoci perchè non ce la facciamo a stare distanti’.

Lei ed Edoardo a quanto pare starebbero già parlando di bambini e la stessa Antonella lo ha ribadito anche a Casa Chi:

In realtà ne avevamo parlato già in Casa, nel senso che siccome la nostra è una storia importante, abbiamo pensato anche in futuro di andare oltre e per la prima volta ho anche pensato di diventare madre. L’ho pensato solo con lui, quindi è una cosa importante e questa cosa già lui me l’aveva detta inizialmente che con me aveva voglia di diventare padre.

Antonella ha poi replicato a Wilma Goich e agli altri ex gieffini che l’hanno non poco criticata:

Io vedo che in questi giorni tutti parlano di noi, sia in positivo che in negativo. Io non ho mai criticato nessuno, non ho mai rilasciato interviste parlando di altre persone, quindi se lo fa Wilma Goich devo pensare che è per avere un minimo di visibilità perchè altrimenti non si spiega. Anche perchè in Casa era dolcissima, diceva che eravamo carini… Se poi dopo rilascia queste interviste in cui offende e dice l’opposto devo pensare che poi quello che ho pensato di lei era giusto, cioè che era un po’ falsetta.

Chi altro si è dimostrato falso?

Forse non mi aspettavo determinate cose da Giaele perchè era una delle poche spartane che si era avvicinata a me ultimamente ma una volta uscita ho avuto modo di vedere che riportava a Edoardo delle cose totalmente sbagliate sul mio conto per farci litigare.

La ex concorrente del GF Vip ha svelato anche cosa l’ha fatta restare particolarmente male:

Cose di Edoardo vecchie che avevamo discusso… ci siamo un po’ mancati di rispetto ma queste cose non succederanno più. Le nostre regole? Certe persone non vorrei vederle neanche per un caffè, anche perchè per me era un gioco fino a un certo punto. Le antipatie e le simpatie sono vere. Quando litigavamo io e Edoardo, loro godevano per questo.

Veti e rapporti fuori dal Grande Fratello Vip

A proposito dei veti, è vero che ha chiesto a Edoardo di non sentire più la Murgia?

E’ successo che in Casa gli ho detto che ero stata veramente male e lui mi ha promesso che qualunque cosa succeda lui non vuole più farmi star male e mi ha detto che non avrebbe avuto più nulla a che fare con queste persone.

Come la vede una possibile cena con Paolo Ciavarro, Clizia, Micol e Tavassi?

Sicuramente con Paolo Ciavarro e basta. Perchè è un amico di Edoardo, vero e sincero che gli vuole molto bene e non ha mai rilasciato interviste in cui ha parlato male nei nostri confronti e purtroppo altre persone lo fanno di continuo, quindi noi personalmente non vogliamo avere degli amici che ci mancano di rispetto in questo modo. Chi? Micol, Tavassi che adesso sta un po’ esagerando e che comunque Edoardo un po’ ci è rimasto male…

Chi frequenterà alla fine di questa edizione, a parte Donnamaria?