Dopo aver a lungo parlato della famiglia di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, l’ex compagno dell’influencer salernitana ed attuale Vippona ha anche svelato quale sarebbe la sua attuale situazione sentimentale. A tal proposito non è stato chiarissimo ma ha lasciato ben intendere tra le righe: “Ma secondo te io stavo qua ad aspettare lei che usciva…”.

Gianluca Benincasa torna a parlare di Antonella e Donnamaria

Gianluca ha poi commentato le frasi che Antonella avrebbe detto a Donnamaria e che sarebbero le stesse che diceva anche a lui:

Ho messaggi in cui Antonella dice a me le stesse cose, che vuole dei figli, come sta dicendo ad Edoardo. Tante volte ce l’eravamo detto dal vivo, però non ricordavo se fosse anche stata scritta questa cosa in chat e sono andato a cercare su Whatsapp. Lei mi aveva scritto: “Sai come saranno belli i nostri figli? Tra due o tre anni li possiamo fare“.

Dopo aver aggiunto dei particolari sulla loro relazione, sulla durata e sul perché non avrebbe detto della loro relazione (che avrebbe sempre a che fare con il GF Vip), Gianluca ha confessato:

Antonella all’epoca non c’entrava nulla con il GF Vip, quando ci siamo innamorati, del suo lavoro non fregava nulla. A me non fregava se non mi condivideva, non lo faceva perché c’era sempre di mezzo il GF Vip che lei diceva di voler fare da single.

Gianluca ha poi smentito il gossip secondo il quale la Fiordelisi avrebbe tradito Chiofalo con lui mentre rispetto a quello che la Vippona avrebbe detto su Donnamaria e sui rapporti avuti nella Casa, Benincasa ha commentato: