Un confronto tra Antonella Fiordelisi e Gianluca Benincasa, l’ultima sua frequentazione prima del GF Vip 7, era ormai inevitabile. Mentre nella Casa l’influencer si è avvicinata sempre di più a Edoardo Donnamaria, Gianluca Benincasa ha sentito il bisogno di parlare con lei, per rispetto di quella che lui ieri sera ha definito la storia d’amore più importante della sua vita.

Antonella Fiordelisi, confronto con l’ex fidanzato: il padre interviene

Una cosa è certa: Gianluca è ancora innamorato di Antonella. Purtroppo però, quest’ultima ieri sera ha ammesso di non esserlo più di lui bensì di essersi innamorata di Edoardo. Nonostante questo ha sottolineato la sua intenzione di non volerlo perdere.

Durante il confronto in diretta Gianluca ha ribadito di non volerle andare contro in nessun modo:

Sono qui per parlarti, non per andare contro di te, in nessun modo. È stato detto tanto. Io son stato un mese e mezzo a non dire una parola dopo tutto quello che hanno cacciato su di noi […] Lei sa che io sono innamoratissimo, come sono convinto che lei è innamorata di me. Ci siamo lasciati perché volevo che facesse la sua avventura senza intoppi. Era la sua occasione.

L’uomo ha poi lanciato pesanti accuse nei confronti del padre di Antonella, Stefano Fiordelisi, sostenendo di essere stata manipolata da lui:

C’è chi rilascia interviste dicendo che non eri innamorata di me. C’è chi dice il contrario fuori. Uno è venuto qui e ti ha manipolata. Basta guardare la puntata di lunedì scorso per capirlo e da lì è cambiata, dopo il confronto con la sua famiglia. Non mi riferisco ad Edoardo quando dico che lei è stata manipolata. Forse io a quella persona non piacevo perché non ho i titoli, mentre Edoardo sì.

La giovane ha però negato qualunque tipo di manipolazione da parte del genitore.

Antonella si sente libera nella sua esperienza nella Casa… è anche la fine del loro rapporto di amicizia? #GFVIP pic.twitter.com/pcq4pD12JV — Grande Fratello (@GrandeFratello) November 7, 2022

Ma come ha reagito il padre di Antonella? Sentendosi tirato in ballo, l’uomo è intervenuto su Instagram scrivendo: “E’ un pazzo”. Poco dopo però la Story è stata rimossa. Successivamente ha postato un’altra Story nella quale se l’è presa anche con “pseudo giornalai e paginette social pilotate da analfabeti funzionali”, per poi dare l’appuntamento su Instagram alla prossima primavera, lasciando intendere l’intenzione di volersi prendere una lunga pausa dai social.