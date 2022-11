L’ex fidanzato di Antonella Fiordelisi, Gianluca Benincasa, dopo il confronto avvenuto nella Casa del GF Vip torna a parlare tra le pagine del settimanale Chi, dove ha ribadito quanto già detto sia nel corso della sua ospitata nel reality che nelle precedenti interviste. Il 37enne ha attaccato ancora una volta i genitori dell’influencer ed ha parlato della nuova storia di Antonella con Edoardo Donnamaria.

Nella Casa del GF Vip il confronto tra Gianluca Benincasa e Antonella Fiordelisi, l’uomo ha rivolto alcune pesanti accuse al padre della sua ex fidanzata. Secondo lui infatti il genitore avrebbe influenzato non poco la figlia. Tra le pagine del settimanale diretto da Alfonso Signorini ha aggiunto:

Per l’ennesima volta i genitori l’hanno influenzata. Ho avuto difficoltà a essere accettato da loro, anche se sono persone buone. Ma, in questa occasione, per pulirsi la coscienza, hanno finto che non esistessi e approvato la relazione con Edoardo. Alla fine lui proviene da una famiglia che ha dei titoli, il padre è avvocato, mentre la mia è una famiglia modesta. Anch’io avrei fatto come loro.

Gianluca ha poi raccontato il suo incontro con Antonella avvenuto diversi anni fa, esattamente nel 2016:

Avevo iniziato a chattare su Facebook con una ragazza che si spacciava per lei. Ero molto preso, ma non riuscivo a incontrarla. Poi, facendo alcune indagini, ho scoperto che era un fake e ho fatto chiudere il profilo. Otto mesi dopo ho incontrato la vera Antonella in un locale, a Salerno. Le ho raccontato la storia del profilo fake e le ho detto che avrei fatto di tutto per rivederla. Il giorno dopo le ho scritto su Facebook. Siamo diventati amici. Lei era fidanzata e anch’io avevo le mie storie. D’estate ci siamo incontrati in vacanza, con amici comuni, ed è nata una forte affinità. Lei si era legata a Francesco Chiofalo e non mi sono mai messo in mezzo ma, quando la loro relazione è finita, l’ho guardata negli occhi e le ho detto: “D’ora in poi non siamo più amici, ti corteggerò”. In quel momento la cercavano calciatori e imprenditori, la concorrenza era fortissima.