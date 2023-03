L’uscita di Antonella Fiordelisi dalla Casa del GF Vip, ad un passo dalla finale, ha lasciato tutti di stucco. In tanti hanno commentato in maniera più o meno critica l’eliminazione dell’influencer salernitana, che nonostante tutto è stata una vera e propria protagonista di questa settima edizione del reality.

Antonella Fiordelisi, l’ex contro l’eliminazione: attacco a famiglia e fandom

Ad intervenire subito dopo l’eliminazione di Antonella Fiordelisi dal GF Vip 7 è stato anche l’ex fidanzato Gianluca Benincasa. Il giovane non è stato affatto clemente nei confronti dei genitori e del fandom dell’ex Vippone, come trapela dal suo sfogo social (video in apertura):

[…] Una in diretta nazionale per le cag*te che avete pubblicato, una dopo l’altra. E secondo stroncando la carriera ad una ragazza che ha dato tutta se stessa lì dentro e meritava la finale a prescindere dal percorso discutibile che aveva fatto, che non è piaciuto quasi a nessuno. E avete usato lo stesso suo fandom come effetto boomerang. Vabbè che poi è un fandom di idioti perchè io credo che un fandom che segue quello che dite voi, è un fandom di idioti.

Antonella (e la sua famiglia), al momento non ha ancora replicato pubblicamente alle parole di Benincasa. I due avranno modo di confrontarsi?