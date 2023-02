Gianluca Benincasa, ospite di Casa Pipol, ha svelato per quale motivo ha sostenuto la sua ex fidanzata prima del Grande Fratello Vip. Antonella Fiordelisi, come ben sapete, è entrata in gioco dichiarandosi single.

Gianluca Benincasa ha fatto il riassunto della situazione battibeccando in maniera molto animata con Deianira Marzano (la prima a dare la notizia dopo uno spiffero dell’amica di Antonella) e poi ha raccontato alcuni retroscena:

Io se tornassi indietro non avrei mai accettato una situazione del genere. Non avevo accettato questo ma altro… Perché ho scelto di mettermi d’accordo con lei? Perché già sapevamo che lì dentro sarebbe potuto succedere di tutto.

La verità è che lei mi aveva promesso che non saprebbe andata oltre ma così non è stato ed io mi sono subito distanziato dal 12 ottobre non supportandola più.

Come ho accettato la possibile ship da fidanzato? Ci sono delle cose che non sono comuni da come vedo… c’è l’amore di base ed ho accettato determinate cose perché nella mia vita è astato sempre così. Sono cazz* miei se ho accettato queste cose anche se l’ho preso a quel servizio.

L’ho accettato e mi sono preso le responsabilità ma non avrei mai pensato che sarebbe arrivata ad una cosa del genere, stop… qual è il problema? Tornando indietro non mi troverei mai in questa situazione eccessiva.