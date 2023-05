Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dopo il GF Vip: rapporto al top e contatti con gli altri ex concorrenti

Antonella Fiordelisi, proprio di recente, ha risposto ad alcune domande dei follower dicendo la sua sul suo attuale rapporto d’amore con Edoardo Donnamaria dopo la fine del Grande Fratello Vip.

Qual è la cosa più bella che mi è accaduta dopo la fine del Grande Fratello Vip? Vedere quanto Edoardo sia premuroso nei miei confronti. Mi supporta in tutto. Siamo due cuori divisi e non riusciamo a stare per più di tre giorni separati.

Antonella ha anche svelato con quali ex vipponi continua a sentirsi:

Sento sempre Matteo, Nikita, Ginevra, Luca Salatino…

Antonella Fiordelisi ha svelato anche quale è stato il gesto più bello che abbia ricevuto da parte di Edoardo Donnamaria:

Tutte le attenzioni, anche un semplice caffè portato a letto la mattina e un bigliettino che per privacy non posso far vedere.

Antonella ed Edoardo, nonostante i numerosi alti e bassi accaduti nella Casa del Grande Fratello Vip, fuori stanno dimostrando di avere una relazione d’amore solida e forte: vi piacciono insieme?

Antonella ed Edoardo vincono il sondaggio come BEST TRENDING VIP della settimana per la terza volta consecutiva 💞♟#donnalisi pic.twitter.com/35X2a0tkMi — Tv: chi è in tendenza?📺 (@tendenzetv) May 21, 2023