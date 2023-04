Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip: “Contattata per un altro reality ma non sa cosa fare”, il gossip

Antonella Fiordelisi dopo il GF Vip la vedremo presto in tv? E’ probabile. Indubbiamente l’influencer è stata una delle protagoniste di questa settima edizione che volge ormai al termine. Mentre prosegue la sua storia con Edoardo Donnamaria, Antonella avrebbe già ricevuto le prime importanti proposte lavorative post GF Vip.

Antonella Fiordelisi all’Isola dei Famosi dopo il GF Vip?

Antonella Fiordelisi verso un altro reality? E’ quanto emerge dal settimanale DiPiù, secondo il quale l’ex Vippona sarebbe stata contattata dagli autori dell’Isola dei Famosi. A quanto pare alcune persone vicine ad Antonella avrebbero spifferato:

Antonella ha invitato i suoi genitori a farsi da parte. Ora vuole camminare da sola, specie con il suo Edoardo. Pare che sia stata contattata per l’Isola dei Famosi ma non sa ancora cosa fare.

Già nel 2019 la Fiordelisi era stata contattata per il medesimo reality in Honduras ma, come rivelato a Chi, “mia mamma per la sua ansia mi disse di non andare e io mi sono fatta condizionare e ho rinunciato”. Questa volta potrebbe andare diversamente?

L’indiscrezione arriva in concomitanza con un altro gossip relativo al cast dell’Isola dei Famosi che trovate di seguito: