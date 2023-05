Sono giorni di incontri post GF Vip, questi, per Daniele Dal Moro, che dopo Antonino Spinalbese ha ritrovato anche Antonella Fiordelisi. Si tratta di incontri che potrebbero far storcere il naso alla sua compagna Oriana Marzoli, dal momento che con entrambi gli ex Vipponi non ha avuto dei buoni rapporti.

Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro: la foto insieme

L’amicizia tra Antonella Fiordelisi e Daniele Dal Moro era nata nella spiatissima Casa del GF Vip. In un primo momento il veneto non era schierato con nessuna fazione in particolare ed aveva dei rapporti piuttosto neutrali con entrambi i gruppi.

Oltre che con Antonella ha avuto dei buoni rapporti anche con il compagno di quest’ultima, Edoardo Donnamaria. La coppia di recente si è recata a Verona per motivi lavorativi e proprio in questa circostanza la Fiordelisi ha potuto ritrovare l’ex Vippone.

Dopo il loro incontro Antonella ha voluto manifestare il suo affetto con un messaggio molto sentito su Twitter:

Ti voglio bene! Grazie per avermi consolata e consigliata nei momenti più brutti.

I fan dei due ex Vipponi hanno ricordato con piacere i momenti vissuti dai due ragazzi nella Casa del GF Vip, gioendo per la loro amicizia.