Oriana Marzoli, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello Vip, ha preso le distanze da Antonella Fiordelisi. Proprio per via di questa presa di posizione, l’influencer ha criticato la venezuelana con Antonino Spinalbese.

“Ma voi due avete litigato?”, ha chiesto Antonino. “Non è che abbiamo litigato… senza motivo non mi dà il buongiorno e altro”, ha risposto Antonella facendo pure delle ipotesi sul possibile allontanamento di Oriana:

Poi si è lamentata del fatto che io ti difendo troppo. Perché io ho detto che tu sei un uomo con le palle e hai preso una decisione. Tu non ti accontenti nella vita. Io ho detto che non è da tutti affermare in un programma TV come questo che non vuole accontentarsi, a differenza di qualcun altro.

A me non sembra una persona matura. Detto sinceramente voleva svegliarti prima o comunque in questi giorni, solo perché dovevi sistemargli i capelli. Queste sono cose superficiali. Non puoi svegliare una persona per questo. Poi capisco che non posso trovarmi davanti ragazze come dico io, perbene e che portano rispetto alle persone. Quando tu mi dici che ci eri rimasto male per tua figlia, allora dico che hai ragione.