C’è una evidente crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Dopo essere usciti dalla Casa del Grande Fratello Vip, la coppia ha proseguito la relazione serenamente ma, proprio nelle ultime settimane, qualcosa è cambiato.

Crisi tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria: parla lei

Dopo la festa di compleanno di Alberto De Pisis qualcosa tra Edoardo e Antonella è visibilmente cambiato. Lei non era presente (oppure non è stata invitata? Non lo sapremo mai…) mentre lui ha voluto partecipare al party per stare vicino al suo ex compagno di avventura.

Antonella Fiordelisi nel frattempo, ha incominciato a lanciare frasi indicative di un fortissimo malessere ma il suo fidanzato non ha “colto la palla al balzo” e, durante uno scontro social, ha pure svelato un retroscena su Antonino.

Donnamaria, inoltre, è stato rimproverato dai fan per le sue interazioni pubbliche con il gruppo degli Spartani, suoi amici quando si trovava nella Casa del Grande Fratello Vip.

Antonella, dopo giorni di silenzio, ha finalmente svelato di essere in crisi con Edoardo:

Chiedo il favore di non farmi sempre le stesse domande. Non mi faccio mettere al secondo posto da nessuno, quindi rispettate il mio momento. Ho sempre dato troppo in una relazione e pretendo lo stesso rispetto dall’altra parte. Tutto quello che è successo non è dipeso da me. Grazie.